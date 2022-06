Rennes : fauché par un deux-roues lors d'un probable rodéo urbain, un jeune homme entre la vie et la mort

Un piéton se trouve toujours ce lundi après-midi entre la vie et la mort, à Rennes, indique le Procureur de la République de Rennes Philippe Astruc, contacté par France Bleu Armorique. Les pompiers ont été appelés par le PC sécurité de l'Insa, l'école d'ingénieurs dans le quartier Beaulieu, vers 17h45 ce dimanche. La victime, un homme de 19 ans, a été fauchée par le conducteur d'un deux roues, qu'elle connaissait. Il est gravement blessé avec pronostic vital engagé et est hospitalisé en réanimation.

Selon les premiers éléments, il s'agit d'un rodéo urbain qui aurait mal tourné, indique une source policière. Le choc s'est produit lors "d'une figure acrobatique", une roue-arrière, sur un parking. Selon des sources concordantes, un enfant de six ans se trouvait également sur la moto, "assis, semble-t-il, sur le guidon", confirme le procureur de la République. L'enfant, né en 2015, a été brièvement hospitalisé mais est sorti dans la soirée, et n'a pas encore été entendu par les services de police.

Les policiers n'ont pas retrouvé le véhicule impliqué, qui avait disparu à leur arrivée, "emmenée par des amis du mis en cause et de la victime", selon Philippe Astruc. Le conducteur du deux roues, âgé de 18 ans,est lui aussi blessé. L'homme, connu de la justice n'a pour l'instant pas pu être entendu, hospitalisé en urgence chirurgicale, et "ne pourra être auditionné rapidement". Une enquête judiciaire est en cours.