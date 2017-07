Rennes : grave accident en plein centre-ville. Un policier blessé

Un policier est blessé. Il a été percuté par une voiture tôt ce matin. Les circonstances sont encore un peu floues. Il pourrait s'agir d'un contrôle qui a mal tourné.

Pour le moment les pompiers, le samu et les policiers s'activent encore sur l’avenue janvier, c'est en plein centre de Rennes. Le bilan provisoire fait état d'un mort et au moins un blessé selon les pompiers.

L'accident s'est visiblement produit à l'angle de l'avenue Janvier et du boulevard de la liberté. C'est quasiment en face du théâtre national de Bretagne. On y voit une voiture très endommagée, retournée sur le trottoir. Il s'agirait donc d'un contrôle de police qui aurait mal tourné.

Deux personnes étaient à bord de la voiture et le conducteur aurait percuté le policier qui se trouvait en face de lui. La voiture a terminé sa course sur le trottoir. Le passager a été interpellé. Le conducteur lui est gravement blessé. Et un policier également serait donc blessé.