Rennes : huit personnes évacuées après un incendie en centre-ville, près de la cathédrale

Les pompiers ont été appelés vers 7h, ce mercredi matin, rue de la monnaie à Rennes, sur un départ d'incendie, à proximité de la cathédrale. D'importants moyens de secours ont été mobilisés, 45 soldats du feu, en raison de l'emplacement du sinistre, en plein centre historique. Huit habitants ont été évacués.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le feu s'est déclenché au premier étage d'un immeuble de cinq niveaux. L'incendie est pour le moment cantonné à l'appartement concerné. Les habitants des étages supérieurs ont été évacués par précaution. "On est sur des bâtiments très anciens, à structure en bois, avec un risque de propagation aux appartements supérieurs très importants", souligne le capitaine Franck Le Guay, qui commande les opérations de secours. "Les murs et les pans de bois sont constitués de pans de bois, on a donc un risque d'effondrement plus important que sur un immeuble classique."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

A 8h30, l'intervention était "encore en cours", et la situation pouvait donc "encore évoluer". "Nous avons évacué huit personnes des étages supérieurs, pour le moment elles sont regroupées dans un café à proximité. Aucune n'est blessée ou n'a inhalé des fumées".

En raison de l'emplacement du sinistre, d'importants moyens de secours ont été mobilisés. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Le secteur du centre-ville historique fait l'objet d'un plan particulier, avec un déclenchement de moyens plus importants, compte tenu des risques. La rue de la monnaie a été barrée le temps de l'intervention. Des effectifs de la police nationale sont mobilisés.