Rennes : il cambriole un appartement, se fait à manger, et revient le lendemain en présence du propriétaire

Rencontre surprenante pour ce propriétaire d'appartement rue Lobineau à Rennes. Cette nuit du vendredi 31 juillet au samedi 1er août, il voit arriver sur son palier un homme portant ses vêtements. Son appartement a été cambriolé la veille. Il prévient la police qui parvient à interpeller l'individu.

L'audition du cambrioleur ainsi que les constatations faites la veille permettent aux policiers d'apprendre que cet homme, âge de 20 ans et originaire du Gabon, a fracturé la porte de l'appartement à l'aide d'un extincteur jeudi soir. Il s'est ensuite restauré sur place, s'est emparé d'habits et d'un chéquier, et a quitté les lieux un peu après minuit.

Connu des services de police, il est en situation irrégulière sur le territoire. Il devrait être reconduit au Gabon prochainement.