Rennes : il menace de se jeter du balcon après avoir violenté sa compagne

La police et les pompiers de Rennes ont dû intervenir ce mercredi 6 novembre alors qu'un homme menaçait de se jeter du quatrième étage d'un immeuble. Il venait de violenter sa compagne. Il a été interpellé et placé en garde à vue.

Rennes, France

Il est 02h00 du matin ce mercredi 6 novembre quand les policiers rennais sont appelés une première fois pour un différend familial au 11 rue de la Huguenoterie. Au quatrième étage, derrière une porte blindée, les policiers entament une discussion avec une femme, mais la situation semble apaisée et ils décident de repartir.

Mais dix minutes plus tard, la femme appelle de nouveau la police, et explique que son compagnon a tenté de l'étrangler. Derrière la porte, un homme crie : "Si vous entrez je saute par le balcon du quatrième étage !". Les policiers essayent d’entamer un dialogue en attendant que les pompiers arrivent, mais la femme leur explique que l'homme a pris un couteau pour se taillader les poignets.

Trois membres des forces de l'ordre décident alors d'utiliser la nacelle du camion de pompiers pour se hisser au quatrième étage, car l'homme essaye d'enjamber le garde-fou du balcon. L'individu, voyant les policiers arrivés se réfugie dans l'appartement.

Les trois policiers atteignent le balcon, et tombe nez à nez avec un malinois (un chien de berger belge). Mais un policier réussi à amadouer le chien et à attraper sa laisse. Les deux autres policiers trouvent l'homme sur le canapé, il ne veut pas lâcher son couteau. Ils arrivent néanmoins à approcher l'homme et à le maîtriser en lui infligeant un coup de taser. Lors de l'interpellation mouvementée, un policier se retrouve projeté en arrière sur la table du salon. Il a été légèrement blessé à la jambe.

L'individu menaçant est donc menotté et emmené en garde à vue. La femme, très choquée, a été hospitalisée.