Rennes : ils agissaient sur la place de la République, deux dealers condamnés

Deux trafiquants de drogue de 27 et 28 ans avaient été arrêtés mercredi 11 septembre place de la République à Rennes (Ille-et-Vilaine). Ils écopent de 9 mois de prison ferme pour l'un et 6 mois de prison ferme pour l'autre. Ils revendaient du cannabis et de la cocaïne.