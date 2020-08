Rennes : ils saccagent un kebab et agressent son gérant et l'employé

Le gérant d'un restaurant Kebab de Rennes (Ille-et-Vilaine) et son employé ont été agressés samedi 8 juillet par un groupe de quinze jeunes. Avant de s'enfuir et de dérober le fonds de caisse, ils ont saccagé le commerce. Les deux victimes sont blessées et ont porté plainte.