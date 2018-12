Rennes : important dispositif dans le quartier de la gare pour secourir une femme menaçant de se jeter d'un toit

Un important dispositif regroupant pompiers et policiers a été déployé ce dimanche après-midi dans le quartier de la gare à rennes, pour porter secours à une femme d'une quarantaine d'années perchée sur le toit d'un hôtel. Évoquant des problèmes familiaux, elle menaçait de se jeter dans le vide.

Rennes, France

Une partie du boulevard Magenta, à Rennes, a été bouclé ce dimanche soir. Sapeurs-pompiers, pompiers du Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieux périlleux (GRIMP), policiers du RAID ont été dépêchés à l'hôtel Kyriad de Rennes, quartier de la gare, pour porter secours à une femme menaçant de se jeter dans le vide. En tout, une quarantaine de personnes ont été mobilisées. Vers 18h30, cette Britannique d'une quarantaine d'années a été secourue.

Près de 3h d'intervention

Aux alentours de 16h, cette femme, cliente de l'hôtel, a accédé au toit de l'établissement via le 5e étage. Assise sur un parapet donnant sur le vide, cette quadragénaire a appelé, selon nos informations, un foyer rennais avec lequel elle était précédemment en relation, pour alerter sur sa situation. Les secours prévenus, les pompiers ont été dépêchés sur place pour la dissuader de sauter.

Manifestement agitée, évoquant une situation familiale particulièrement difficile, cette Britannique a plusieurs fois fait craindre un drame. Elle ne parle pas français, ce qui a rendu la communication et la négociation pour la ramener vers une fenêtre, difficile. Il a fallu le concours du GRIMP, du personnel de l'hôtel pour aider à la traduction, et en dernier recours, d'un négociateur du RAID pour la rassurer et la convaincre de se laisser secourir. L'intervention s'est terminée vers 18h30 environ.