Rennes : interdiction des manifestations non déclarées ce samedi 5 décembre

Alors que quatre manifestations légalement déclarées auront lieu ce samedi 5 décembre à Rennes,, Emmanuel Berthier, le préfet d'Ille-et-Vilaine prend les devants. Au regard d'appels à manifester non déclarés, il décide donc d'interdire toute manifestation non déclarée à Rennes ce 5 décembre entre 10 heures et 23 heures 59. Cette décision fait suite aux violences et dégradations commises le 28 novembre dernier.

6 mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amende

La préfecture explique que "cette mesure est destinée à prévenir l'action violente de groupuscules qui portent délibérément atteinte au droit de manifester et à l'ordre public." Et de rappeler "que toute manifestation sur la voie publique doit faire l’objet d’une déclaration déposée en préfecture au moins trois jours auparavant, précisant le nom de l’organisateur, le parcours envisagé et le protocole sanitaire prévu. Tout organisateur d’une manifestation interdite peut être puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende."

Les forces de police et de gendarmerie seront à nouveau mobilisés en nombre ce samedi. La direction départementale de la sécurité publique informera sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter des éventuelles difficultés de circulation pendant ces manifestations.