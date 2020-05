Dans la même journée, les policiers de Rennes ont eu affaire à un même jeune homme, interpellé pour un vol dans le centre-ville et arrêté dans la nuit après un cambriolage.

Rennes : interpellé pour vol, un adolescent est arrêté quelques heures plus tard lors d'un cambriolage

Il est aux alentours de 19 heures ce mardi 26 mai à Rennes place de la République, lorsque des policiers à vélo aperçoivent deux jeunes en train de se passer un sac de la main à main. Ils sont interpellés. A l'intérieur du sac, les agents découvrent des tee-shirts sur lesquels des antivols sont encore accrochés. Une commerçante sort alors de son magasin et signale avoir été victime d'un vol.

Un cambriolage dans une pharmacie

Un jeune de 16 ans est interpellé et conduit au commissariat. Il est relâché dans la soirée et fera l'objet d’une comparution devant le juge des mineurs pour recel de vols. Plus tard, dans la nuit, un peu avant 3h30, les agents de la brigade anti-criminalité sont appelés pour un cambriolage dans une pharmacie rue de Paris. Les vitres du commerce ont été brisées, des traces de sang sont retrouvées au sol. L'alarme a prévenu les propriétaires qui, à leur arrivée, ont vu partir deux jeunes.

Ils sont retrouvés quelques minutes plus tard par les policiers. L'un des deux est l'adolescent interpellé un peu plus tôt dans l'après-midi. Ses chaussures portent des traces de sang et il est blessé à la main. Ce mineur isolé est placé en garde à vue puis libéré dans la journée. Il aura affaire à la justice au mois de juin.