Rennes : Ivre, il renverse son oncle qui veut lui confisquer les clés de sa voiture

Un jeune homme de 20 ans a renversé son oncle alors que celui-ci tentait de l'arrêter et de lui prendre les clés de son véhicule. Les faits se sont déroulés lundi 10 août sur un campement des gens du voyage près de Rennes (Ille-et-Vilaine).

Grosse agitation ce lundi 10 août sur un campement des gens du voyage entre Rennes et Chantepie. Vers 22h, un jeune homme de 20 ans, très alcoolisé se décide à prendre le volant de sa voiture pour une raison inconnue. Il aurait alors renversé son oncle qui tentait au même moment de l'arrêter dans sa course et de lui confisquer les clés de sa Citroën Xsara. L'homme est blessé à la jambe.

60 jours d'incapacité de travail

Le jeune conducteur est finalement arrêté de façon assez musclée par d'autres membres du camp. Son oncle est conduit à l'hôpital. Il s'en sort avec une incapacité totale de travail de deux mois. Le neveu, lui aussi hospitalisé, s'est vu prescrire 45 jours d'incapacité de travail. La police s'est rendue sur le campement mais aucun des deux hommes n'a porté plainte. Le conducteur sera toutefois convoqué par un officier de policer judiciaire car il présentait un taux d'alcoolémie de 1,39 gramme par litre de sang.