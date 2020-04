Rennes : ivre, sans permis, il est interpellé après avoir tenté de fuir un contrôle de police

Ivre, et sans permis de conduire au volant de sa Twingo, un Rennais de 32 ans a été interpellé dans la nuit de vendredi à samedi. Il a terminé sa nuit en garde à vue. Il avait déjà été sanctionné quatre fois pour non respect du confinement.

La scène débute à Rennes, quai d'Ille-et-Rance, dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 avril, vers une heure du matin. Un automobiliste fuit un contrôle à bord de sa Twingo. Ivre au volant, il perd le contrôle de sa voiture qu'il abandonne accidentée sur le mail François Mitterrand, dans le centre ville.

Il est interpellé à pied, quelques minutes plus tard. Il n'a pas d'attestation de déplacement valable, ni de permis de conduire. Il a également déjà été sanctionné à quatre reprises pour non respect du confinement. Il termine sa soirée en garde à vue. Agé de 32 ans et déjà connu des services de la justice, il sera jugé ultérieurement.