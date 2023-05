Rennes : l'adolescent vivait reclus depuis sa naissance, sa mère sera jugée début octobre

En juillet 2022, l'adolescent de 14 ans qui se présente avec sa mère aux urgences pédiatriques de l'hôpital sud de Rennes, suite à un malaise, ne pèse que 27 kilos , la moitié du poids moyen d'un jeune de son âge. La procureure de la République adjointe de Rennes, Flavie le Sueur, confirme à France Bleu Armorique l'information donnée par Ouest-France . L'enfant a reçu rapidement les soins nécessaires liés à un état de santé alarmant. "Une ordonnance de placement provisoire de l’enfant (auprès de l'aide sociale à l'enfance) a été prise par le parquet au début du mois de juillet 2022" explique la magistrate, "un juge des enfants a été saisi". La naissance du mineur a été déclarée par la mère à l'ambassade de France du pays de naissance apprend-on ce soir.

ⓘ Publicité

La mère poursuivie par la justice

La mère a été placée en garde à vue en juillet 2022 et une enquête préliminaire a été ordonnée par la justice. Une affaire qui débouche dix mois plus tard par une nouvelle garde à vue de cette femme, puis un défèrement au parquet mardi 16 mai, dans le cadre de la procédure de comparution par procès-verbal. Placée sous contrôle judiciaire, elle sera jugée le 5 octobre 2023 par le tribunal correctionnel pour soustraction par un parent à ses obligations légales compromettant la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant; elle encourt une peine de 7 ans de prison et 100.000 euros d'amande. Autre fait reproché, la privation de soins ou d’aliments compromettant la santé d’un mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité. Dans ce cas-là, la peine principale encourue est de 7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.