Rennes : l'artisan condamné à 19 ans de réclusion pour des viols sur 14 mineurs

A Rennes,la Cour d'assises d'Ille-et-Vilaine a condamné ce vendredi le maçon de 59 ans à une peine de 19 ans de réclusion criminelle assortie d'une peine de sureté des deux tiers. Le quinquagénaire comparaissait depuis trois semaines pour agressions sexuelles et viols sur 14 mineurs.

Rennes, France

Le verdict est tombé vendredi 29 novembre au terme de trois semaines de procès. La Cour d'assises d'Ille-et-Vilaine condamne le maçon de 59 ans à une peine de 19 ans de réclusion criminelle assortie d'une peine de sureté des deux tiers et obligation de soins. Le quinquagénaire est reconnu coupable de viols sur mineurs et d'agressions sexuelles. Il est désormais inscrit au Fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. 14 personnes étaient parties civiles dans ce procès hors norme dont les deux filles de l'accusé. Des faits qui s'étaient étalés sur 27 ans entre 1988 et 2015. L'accusé est passé aux aveux durant le procès. Ce jeudi, l'avocate générale a requis une peine de 20 ans de réclusion criminelle.

Soulagement des victimes

Les victimes se disent soulagées à l'annonce du verdict. Pour maître Jérôme Stephan, l'un des avocats des parties civiles, la peine prononcée "est de nature à apaiser les victimes, la peine de sureté leur garantit que l'accusé ne sortira pas de prison avant longtemps". Quant à l'accusé, qui avait caché son visage par un chiffon blanc à l'énoncé du verdict, il a maintenant dix jours pour faire appel de sa condamnation.