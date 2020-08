Rennes : l'élu Charles Compagnon menacé de mort

C'est sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook, que Charles Compagnon annonce avoir été menacé de mort.

Le tout nouvel élu d'opposition de la mairie de Rennes poste la photo d'un tag découvert ce week-end à proximité de son entreprise (il est restaurateur dans le centre ville de Rennes NDLR).

On peut lire "ta tête est mise à prix de Cayenne à Paris". Charles Compagnon écrit sur Twitter que "ces méthodes n'ont pas leur place dans notre ville et plus généralement dans notre pays". Il annonce aussi qu'il va porter plainte.

Sur sa page Facebook, Charles Compagnon précise savoir que c'est un militant d'extrême gauche qui a écrit cette menace, militant à qui il répond "No Pasaran".

Après ses publications sur les réseaux sociaux, l'élu a reçu de nombreux messages de soutien, notamment de la part de politiques bretons.

A noyer que la phrase "ta tête est mise à prix de Cayenne à Paris" est extraite d'une chanson de reggae de Rasta Bigoud et qui s'adresse à Jean Marie Le Pen.