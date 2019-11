Rennes : l'ex-activiste italien Vincenzo Vecchi remis en liberté

La Cour d'appel de Rennes ordonne vendredi 15 novembre la remise en liberté de Vincenzo Vecchi, le militant altermondialiste, réclamé par les autorités italiennes et arrêté le 8 août dernier à Rochefort-en-Terre (Morbihan). La justice constate l'irrégularité du mandat d'arrêt européen.

Rennes, France

L'italien Vincenzo Vecchi va être remis en liberté. C'est la décision prise ce vendredi par la Cour d'appel de Rennes. Condamné à 12 ans et demi de prison en 2009 par la cour d'appel de Gênes, le militant altermondialiste, âgé de 46 ans, avait été interpellé le 8 août dernier à Rochefort-en-Terre (Morbihan). Il était réclamé par les autorités italiennes en vertu de deux mandats d’arrêt européens pour des faits commis lors du contre-sommet du G8 à Gênes en 2001, et lors d’une manifestation à Milan en 2006. La justice constate "l'irrégularité" du mandat d'arrêt européen concernant sa condamnation lors des événements de Gênes en 2001.

La joie du comité de soutien

Vincenzo Vecchi vivait dans la clandestinité depuis plusieurs années dans le Morbihan où un comité de soutien s'est créé pour réclamer sa libération. "C'est une grande joie et une forme d'aboutissement pour notre comité de soutien" réagit Jean-Pierre l'un de ses membres "je crois que Vincenzo va reprendre une vie normale et son métier en peintre en bâtiment. On va être ravi de l'accueillir dans notre petit village".

Un pourvoi en cassation envisagé

Dans un communiqué, le procureur général de Rennes estime que cette décision n'affecte pas la validité et la régularité du mandat d'arrêt européen délivré par les autorités italiennes, mais uniquement la procédure de notification en France. Le parquet général étudie l'éventualité d'un pourvoi en cassation.