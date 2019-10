"Actes dégradants et sexistes" : des sanctions après le week-end d'intégration des étudiants en Staps de Rennes 2

Rennes, France

Le bureau des étudiants en Staps de l'université de Rennes 2 est au cœur d'une polémique sur les réseaux sociaux. Ces dernières heures, des étudiants ont diffusé sur Twitter et Facebook des images du week-end d'intégration réalisé la semaine passée par ces élèves en sciences et techniques des activités physiques et sportives.

On y voit un étudiant boire l'eau des toilettes, une étudiante se baigner dans une fontaine du centre-ville, une autre faire de la danse autour d'une barre dans une rame de métro. L'image la plus commentée est celle d'un étudiant devant une guirlande de 128 soutiens-gorges. "Bizutage et sexisme, gros combo gagnant. On adore. Vous êtes juste, JUSTE la honte de Rennes 2" écrit Stella sur Facebook. Son post a été commenté près de 200 fois en moins de 24 heures et les étudiants sont partagés entre colère et soutien. "Sachez quand même que les gens qui ont choisi de participer à cette semaine de défis terminant ont payé leurs places. Oubliez pas que cette chaîne de soutifs était un défi rapportant des points, comme tous les autres défis, facultatifs qui plus est ..." réplique Benoît.

Gags potaches ou gestes dégradants et humiliants ? Si le débat est ouvert chez les étudiants, la direction de l'université de Rennes 2, elle, a tranché. Ce mercredi après-midi, elle explique sur Twitter qu'elle "condamne fermement ces pratiques interdites par loi et en totale contradiction avec ses valeurs et ses missions de service public." Dans l'immédiat, l'établissement engage une procédure de résiliation de l’agrément de l'association concernée et suspend ses activités sur l'ensemble des campus. Une enquête interne est lancée et le procureur de la République a été alerté.

Pour le moment, le président du bureau des étudiants ne souhaite pas s'exprimer.