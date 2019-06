Rennes : la catastrophe de Saint-Médard sera bien jugée en appel à l'automne

Le procès en appel de la catastrophe ferroviaire de Saint-Médard-sur-Ille se tiendra bien du 23 au 27 septembre 2019. Le 12 octobre 2011,une collision entre un TER Rennes-Saint-Malo et un poids lourd avait fait 3 morts et une soixantaine de blessés.

Rennes, France

La date du procès en appel de la catastrophe ferroviaire de Saint-Médard-sur-Ille (Ille-et-Vilaine) a été confirmée. Il aura lieu du lundi 23 au vendredi 27 septembre 2019 devant la Cour d'Appel de Rennes. Le 12 octobre 2011, une collision entre un TER Rennes-Saint-Malo et un poids lourd à un passage à niveau avait fait 3 morts et une soixantaine de blessés.

De lourdes condamnations

En première instance devant le tribunal correctionnel de Rennes, le chauffeur routier avait été reconnu coupable d'homicides et blessures involontaires et condamné à 36 mois de prison avec sursis. Les deux sociétés SNCF réseau et SNCF mobilités , également reconnues coupables d'homicides et blessures involontaires, avaient été condamnées à une lourde amende de 300 000 euros chacune. Tous les prévenus ont fait appel.