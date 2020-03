Municipales à Rennes : la galère des candidats pour trouver un local de campagne

A quelques jours du premier tour des municipales, les candidats sont tous présents sur le terrain. Pour certains, c'est le seul moyen d'avoir un contact avec les électeurs, faute de local de campagne. A Rennes (Ille-et-Vilaine), tous reconnaissent qu'il est de plus en plus difficile de trouver.

"Après des semaines à faire toutes les agences immobilières du centre de Rennes, nous avons abandonné l'idée d'avoir un local de campagne", raconte Élisabeth Chavanne, candidate sur la liste de "Rennes en commun". Et c'est loin d'être un cas isolé. En effet, sur les neuf candidats pour la mairie de Rennes (Ille-et-Vilaine) seulement trois ont une permanence.

"C'est de plus en plus difficile de trouver"

"En 2014, lors de la dernière élection, nous avions le choix pour avoir un local de campagne. Cette année, dès qu'un propriétaire a dit oui, j'ai signé en trente minutes", raconte Philippe Nourrisat de l'équipe de Charles Compagnon. Après plusieurs semaines de recherche, l'équipe du candidat a enfin trouvé un local rue Nantaise. "Il s'agit d'une boutique éphémère c'est pour ça que nous avons eu cette chance", argumente Philippe Nourrisat.

L'une des problématiques que rencontre les candidats est sur la durée du bail. En effet, la location d'une permanence doit s'effectuer sur les comptes de campagne, du 1er septembre 2019 au 21 mars 2020.

"_Les propriétaires préfèrent louer sur un bail commercial_", raconte l’équipe de campagne de Matthieu Theurier, candidat écologiste, avant d'ajouter, "et heureusement, les verts ont plutôt une bonne image. Nous avons moins de difficultés que d'autres partis pour trouver un local".

C'est justement le problème pour le candidat du Rassemblement national, ou la candidate de la France Insoumise. Pour Emeric Salmon (RN), impossible de trouver une assurance pour un local. "Les assureurs craignent d'avoir des dégradations sur le local. Résultats, les prix sont astronomiques", regrette le candidat extrême droite.

Du côté de la France Insoumise, pas vraiment de problème d'assurance, puisqu'ils n'ont pas même pas trouvé de propriétaire disposés a leur louer. "Quand on dit que c'est pour nous, ou pour une campagne électorale, c'est un refus immédiat", raconte Elisabeth Chavanne, candidate de la liste Rennes en Commun.

Du coté de la candidate LREM, les équipes de campagne travaillent dans un bureau situé au premier étage. D'après nos informations, l'assureur de Carole Gandon ne voulait pas d'une permanence au rez-de-chassée pour l'imiter les dégradations.

Pas de local de campagne pour la maire sortante

La maire sortante, Nathalie Appéré, n'a pas non plus de permanence. Mais d'après son équipe de campagne, c'est un choix volontaire. "Nous avons un bureau de 50 à 60 mètres carrés à proximité de la mairie et des transports en commun", raconte le directeur de campagne. Budget total : 6400 euros pour cet appartement de trois pièces qui n'est pas ouvert au public. "Nathalie Appéré n'a pas de problème de visibilité ou de notoriété", ajoute son équipe.