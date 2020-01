Rennes : la musique conduit les policiers jusqu'aux dealers

Deux jeunes de 18 et 19 ans ont été interpellés lundi 13 janvier à Rennes (Ille-et-Vilaine) alors qu'ils étaient en train d'échanger du cannabis à côté d'un véhicule qui diffusait de la musique à pleine puissance.

Rennes, France

En plein échange de cannabis, deux rennais ont manqué de discrétion lundi 13 janvier. Alors qu'ils sont en train de patrouiller dans le quartier du Blosne vers 13h, deux policiers sont interpellés par de la musique qui semble provenir du parking des Hautes-Ourmes. Ils se rendent sur place et tombent sur deux jeunes de 18 et 19 ans en plein deal à proximité d'une voiture qui diffuse de la musique à pleine puissance. Une patrouille est appelée en renfort.

Un pistolet Beretta et 3.850 euros

Les deux jeunes sont fouillés et sur l'un d'eux les policiers trouvent 3.850 euros en liquide. En fouillant le véhicule, ils ont découverts un pistolet Beretta et 225 grammes de cannabis. Déjà connus des services de police, les deux individus ont été placés en garde à vue et devaient comparaître ce jeudi 16 janvier devant le tribunal correctionnel de Rennes.