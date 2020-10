Rennes : la plaque en hommage à la mayennaise Grâce Lochin a été retrouvée

C'est un soulagement pour Joël Lochin. La plaque commémorative pour sa fille, qui avait disparu à Saint-Grégoire (Ille-et-Vilaine) ce week-end a été retrouvée par les services techniques de la commune ce lundi. Une stèle à la mémoire de Grâce Lochin, décédée le 4 novembre 2019, renversée à vélo par un camion poubelle au croisement de l'avenue Patton et du boulevard Rochester de Rennes.

La commune a appelé Joël Lochin ce lundi matin pour lui annoncer que la plaque a été retrouvée. "Le support est cassé mais la plaque est intacte. Ils ont tout repêché dans le canal" raconte le père de famille. Un nouveau support sera donc fabriqué. "Ils me recontacteront pour fixer une date de remise en place de la stèle de ma fille" poursuit Joël Lochin.

Quasiment un an après le drame, l'enquête pour établir les circonstances précises du décès de la jeune fille est presque terminée. En novembre, le dossier devrait été transféré au parquet de Rennes. "J'attend que l'on puisse déterminer les responsabilités des gens qui ont causé la mort de ma fille et des infrastructures qui étaient inadaptées. Que l'on reconnaisse que d'une façon ou d'une autre, il y a eu négligence. Il y a eu une faute de conduite. On doit être maître de son véhicule et voir tout ce qu'il y a autour. On ne peut pas dire "j'ai pas vu", il n'y a aucune excuse" déclare Joël Lochin.