La plaque rendant hommage à Grâce, la cycliste percutée à Rennes, a été arrachée

Près d'un an après l'accident qui a coûté la vie à Grâce, cette cycliste de 22 ans percutée par un camion à Rennes, la plaque qui lui rendait hommage a été arrachée. Son père a constaté les dégradations ce dimanche 25 octobre. Il nous dit sa colère et sa tristesse.

"Quand je suis arrivé, il n'y avait plus rien, plus de socle, plus rien du tout." Joël Lochin est écœuré, triste et en colère. La plaque rendant hommage à sa fille Grâce, percutée par un camion le 4 novembre dernier à Rennes a été vandalisée. Celle-ci se trouvait à Saint-Grégoire, près de l'écluse Robinson, un lieu que la jeune femme appréciait. "Je venais changer les fleurs et j'ai constaté les dégâts. La plaque a été traînée jusqu'au canal et je pense qu'elle a été jetée dedans. Je n'y croyais pas."

Je n'ai pas de mots assez forts.

La plaque a été posée en mars. "Je n'ai pas de mots assez forts pour exprimer ce que je ressens. La période est compliquée car cela fera bientôt un an que Grâce est décédée. Je revis plein de choses de cette mauvaise période," confie Joël Lochin. Un an après les faits, l'enquête est toujours en cours. Le dossier devrait été transféré au parquet de Rennes le mois prochain.