Rennes : la police lance un appel à témoins pour retrouver Céline Vervaele

Céline Vervaele a quitté son domicile dans le quartier de Cleunay à Rennes (Ille-et-Vilaine), samedi 13 mars à 17 heures, depuis elle n'a plus donné de nouvelles. La police ouvre une enquête pour disparition inquiétante et lance un appel à témoins.

Cécile Vervaele est âgé de 29 ans. Elle a quitté son domicile, rue Eugène Pottier, dans le quartier de Cleunay à Rennes samedi 13 mars à 17 heures. D'après la police, elle est partie suite à un "différend familial", sans prendre de l'argent, ses papiers d'identité et son téléphone portable. Ces éléments amènent la police à ouvrir une enquête pour disparition inquiétante et à lancer un appel à témoins.

Des premières recherches

Sa disparition a été signalée à la police le lendemain par son conjoint. Immédiatement des recherches ont été lancées. Dimanche 14 mars, dans l'après-midi, un chien pisteur a suivi la trace de Céline Vervaele jusqu'à l'écluse de Moulin du Comte, derrière le stade du Roazhon Park. Une équipe de plongeurs a sondé la Vilaine. Ils n'ont rien trouvé. Elle a quitté son domicile sans prendre d'affaires

Sa description

Céline Vervaele a des tâches de rousseur, des cheveux mi-longs blonds roux et des yeux bleus. Elle porte des lunettes de vue et elle mesure 1 mètre 67. Lorsqu'elle quitte son domicile elle porte un pantalon gris avec une chemise à carreaux verts et jaunes et un blouson. Si vous avez des informations, veuillez l'hôtel de police à Rennes : 02.99.79.86.09. ou au 02.99.79.86.98.