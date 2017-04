Rennes : un appel à témoins après la mort d'un auto-stoppeur sur la rocade en novembre dernier

La police lance un appel à témoins pour retrouver un chauffeur de camion et son véhicule, impliqués dans la mort d'un auto-stoppeur de vingt ans sur la rocade rennaise le 11 novembre 2016.

Un appel à témoins cinq mois après l'accident. Il doit permettre à la police d'identifier avec précision un camion et son chauffeur, impliqués dans la mort d'un auto-stoppeur de vingt ans le 11 novrembre 2016. La collision a eu lieu entre 4h13 et 4h32, entre la porte des Loges et la porte du Blosne.

La police est parvenue à déterminer la marque et le modèle du camion : un DAF, blanc, série LF, entre 8 et 19 tonnes. Il a été abîmé à l'avant. Il a perdu quelques pièces métalliques. Les enquêteurs sont donc convaincus que le véhicule a été réparé en toute hâte après le choc, pour effacer les traces du drame. Ils espèrent notamment recueillir le témoignage d'un transporteur à qui un employé aurait pu mentir, ou d'un garagiste qui a la mi-novembre aurait réparé un camion blanc du modèle en question.

Si vous détenez des informations pouvant être utiles aux enquêteurs, vous pouvez la Brigade Accidents de Rennes au 02.99.79.85.66 ou au 85.67.