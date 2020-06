La police nationale et la police municipale ont procédé mercredi matin à Rennes à l'enlèvement d'une douzaine de voitures "ventouse" stationnées sur des parkings publics. Si elles empoisonnent la vie des riverains, ces épaves représentent des cibles prioritaires pour les incendies volontaires.

Rennes : la police traque les voitures "ventouse" et les envoie à la fourrière

C'est dans le quartier du Blosne, au sud de Rennes, que cette opération a été menée pour la première fois mercredi 3 juin dans le cadre de la Police de sécurité du quotidien. La police nationale, la police municipale et la fourrière municipale ont procédé à l'enlèvement d'une douzaine de véhicules "ventouse" stationnées sur des parkings publics au pied des tours des immeubles. En début de matinée, une certaine effervescence règne sur le parking Bosnie-Monténégro. En raison d'un portail de sécurité, le véhicule de la fourrière ne peut pas intervenir. C'est donc un dépanneur qui va commencer son travail. Juste auparavant, la voiture "ventouse" est inspectée par un chien renifleur de la police nationale pour la présence éventuelle de drogue. L'immatriculation permet de vérifier si elle n'a pas été volée. Un policier municipal est également là pour verbaliser.

Cette voiture est là depuis au moins six mois et elle ne bouge pas - Lecky un riverain

Incendies et stupéfiants

Ces épaves représentent une cible prioritaire pour les incendies volontaires qui ont augmenté de 22% sur Rennes durant les cinq premiers mois de l'année 2020. Durant cette période, 78 véhicules ont été incendiés. "Ces véhicules à l'aspect souvent dégradé nous sont signalés par les riverains et lors de patrouille nous les repérons" explique le commissaire Nathalie Frèche chef de service d'aide et d'assistance de proximité à Rennes "Potentiellement ces voitures peuvent servir de moyens incendiaires ou de caches pour les produits stupéfiants". D'ailleurs 50 grammes de cannabis ont été découvert dans une voiture abandonnée, ainsi qu'une batte de base-ball et du cellophane pour l'emballage.

Les riverains respirent

Les habitants du quartier attendaient cette opération depuis longtemps car dans le sud de la ville 200 voitures "ventouse" ont été identifiées. "On est content car avant on n' avait pas de place pour se garer. Maintenant ça va aller mieux" assure Lecky. Malgré tout, l'amende reste peu élevée , 35 euros plus les frais de fourrière