Rennes : la réaction des propriétaires du Crazy Republic après le pillage de leur magasin

Ce lundi 13 mars, quelques salariés sont revenus dans la boutique pour la remettre en état. Samedi, dans la soirée, le magasin de vêtements situé à proximité de la place Sainte-Anne a été la cible d'un groupe de plusieurs dizaines de personnes. À coups de barre de fer, les vitrines ont été saccagées, du mobilier dégradé et des centaines d'articles jetés sur la chaussée. "L'équipe de Crazy Republic est très attristée", réagissent les dirigeants du magasin. "Bien plus grave que le matériel, des membres de l'entreprise ont été agressés et un collaborateur a reçu des coups de barre de fer au visage". Dans la soirée, en apprenant que le magasin était la cible d'un saccage, plusieurs salariés se sont rendus sur place, mais ils ont vite renoncé à s'interposer devant la violence de ceux qui détruisaient les vitrines.

"Aucun collaborateur ne fait partie du gouvernement responsable du projet de réforme des retraites"

Les propriétaires du magasin rappellent qu'ils gèrent un magasin indépendant, "une PME bretonne". Dans un communiqué sur les réseaux sociaux, ils soulignent "qu'aucun collaborateur de l'entreprise n'a fait partie, ne fait partie, et (probablement) ne fera partie du gouvernement responsable du projet de réforme des retraites". Ils soulignent également qu'ils sont "conscients que ces personnes n'ont rien à voir avec le mouvement social, dont elles ternissent l'image".

Jamais jusqu'ici, le magasin n'avait été la cible de faits de cette nature. "Aucune manifestation, si fondée soit-elle, ne mérite tant de violence", ajoutent les gérants. Ils remercient enfin tous ceux qui leur ont adressé des messages de soutien.

Le magasin Crazy Républic est situé rue d'Antrain dans le centre historique de Rennes © Radio France - Céline Guétaz