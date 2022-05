Rennes : la saison des rodéos urbains redémarre, la police se mobilise

Le fourgon de police arpente les rues du quartier Villejean, les unes après les autres. Sur la dalle Kennedy, quatre policiers à vélo contrôlent un jeune homme au guidon de son scooter, avant de le laisser repartir : la soirée est calme lorsque nous embarquons avec l'équipage, sur une tournée anti-rodéos urbains.

Pas d'intervention marquante : l'objectif, c'est avant tout montrer du bleu dans le quartier, pour tenter de dissuader certains jeunes de se lancer dans ces courses folles, à pleine vitesse, au milieu des passants et des familles. "Rien que par le bruit qu'ils font, cela agace les gens et cela entretient un sentiment d'insécurité", explique le Commandant Moal, chef de l'unité d'ordre public.

France Bleu Armorique a pu embarquer avec une équipe lors d'une patrouille anti-rodéos urbains. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Pour l'instant, Rennes est plutôt épargnée par rapport à d'autres grandes villes, mais avec les beaux jours qui reviennent, les rodéos sont eux aussi de retour. "Cela fait peut-être deux ans qu'on en constate, c'est relativement marginal mais il y en a, on en constate depuis une semaine ou deux." D'ailleurs, un jeune homme a été interpellé et placé en garde à vue le 8 mai, après avoir pris tous les risques en plein milieu du parc Beauregard.

Identifier plutôt qu’interpeller à tout prix

Face à phénomène, les policiers préfèrent éviter le risque d'une "chasse", à poursuivre coûte que coûte les délinquants de la route : "On ne veut pas faire prendre de risques, ni aux conducteurs, ni aux fonctionnaires de police, ni à la population qui déambule comme ici (sur la dalle). On est là pour les sécuriser avant tout, pas pour les mettre en danger." Les agents préfèrent donc miser sur l'observation. "Il est très rare que ces véhicules là appartiennent aux jeunes qui jouent avec, ce sont plutôt des véhicules qu'ils se passent entre eux. Maintenant on prend systématiquement en photo tous les véhicules". Les identifier, puis aller les récupérer directement dans les caves ou les box où ceux-ci sont dissimulés.

Les patrouilles de police seront particulièrement vigilantes tout l'été. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Des patrouilles dédiées vont donc être dans les rues de Rennes, durant tout l'été. "C'est un phénomène saisonnier, c'est pour cela qu'il faut que l'on soit présents sur ces périodes là en particulier. C'est en fin de journée, dans l'après-midi ou le weekend. On a aussi des gens qui s'ennuient et qui ont envie de jouer", poursuit le commandant de police.