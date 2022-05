Rennes : le cambrioleur dérobe deux tableaux... et s'enfuit, les abandonnant dans les toilettes sur le palier

Pourquoi les tableaux se sont-ils retrouvés à cet endroit ? Un cambrioleur a été surpris en plein méfait, samedi à Rennes, dans un immeuble du centre ville. En fin d'après-midi, le propriétaire d'un appartement est tombé nez à nez avec le voleur, qui lui a alors donné un coup avant de prendre la fuite.

La victime s'est alors rendue compte que deux tableaux et de l'argent liquide avaient été dérobés dans son appartement. Il n'a pas fallu aller bien loin pour les découvrir : les œuvres ont finalement été découvertes dans des toilettes situées sur le palier, un étage plus haut. L'argent lui n'a été retrouvé et le malfaiteur est toujours en fuite. Une enquête est confiée au commissariat de Rennes, indique une source policière.