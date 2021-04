Rennes : le centre musulman Avicenne une nouvelle fois visé par des insultes islamophobes

Une nouvelle fois, le centre cutuel et culturel Avicenne à Rennes a été tagués dans la nuit de jeudi à vendredi. Des insultes islamophobes ont été notamment découvertes. Ce fut déjà le cas il y a 15 jours.

A Rennes, le centre musulman Avicenne quartier Villejean a à nouveau été victime de tags racistes et islamophobes dans la nuit de jeudi à vendredi. On peut lire sur les murs du bâtiment : "On vous avait prévenu... l'immigration tue # Rambouillet". Une référence à l'attaque au couteau vendredi dernier dans un commissariat de Rambouillet qui a coûté la vie à une fonctionnaire de police.

D'autres tags visant le leader de la France Insoumise sont aussi lisibles sur le bâtiment notamment : "Français réagissez, Mélanchon collabo". Dans un tweet, le Conseil Français du Culte Musulman condamne fermement ces tags et évoque "une lâche provocation".

La Préfecture d'Ille-et-Vilaine a réagit sur Twitter, en condamnant ces nouvelles inscriptions.

Des élus locaux ont aussi réagi sur les réseaux sociaux.

Rappelons que le centre musulman Avicenne a déjà été la cible de tags racistes le 15 avril dernier. Le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin était d'ailleurs venu sur place.