Rennes : le corps repêché dans la Vilaine est celui de l'étudiant disparu ce week-end

Rennes, France

Le corps repêché ce lundi 21 octobre en fin de matinée à Rennes dans la Vilaine pourrait être celui d'Etienne. Ce jeune homme de 24 ans, originaire du Val-de-Marne et étudiant à la Rennes School of Business est porté disparu depuis samedi matin. Ses amis n'ont plus de nouvelles de lui.

Cet homme brun mesurant 1,85 mètre aurait été aperçu pour la dernière fois à Rennes vers 5h du matin entre le quartier Saint-Hélier et l'esplanade Charles de Gaulle. Les messages annonçant sa disparition ont été relayés des milliers de fois sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook.

En fin de matinée ce lundi, les plongeurs ont remonté un corps au niveau de l'allée Elder près de l'avenue Maginot dans le quartier Saint-Hélier. D'après le procureur de la République de Rennes, il pourrait s'agir du corps d'Etienne. Les investigations se poursuivent pour tenter d'en savoir plus sur les circonstances de ce décès. Une autopsie aura lieu ce mardi 22 octobre.