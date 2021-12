Rennes : le diocèse vend 500.000 euros de patrimoine pour indemniser les victimes d'abus sexuels

"Les abus ont appauvri les victimes et désormais nous devons nous appauvrir pour les soutenir." Le père Nicolas Guillou annonce que le diocèse de Rennes, Dol et Saint-Malo s'apprête à verser 500.000 euros au fonds d’indemnisation des victimes d'abus sexuels au sein de l'Eglise. Ce don provient entièrement de la vente de biens immobiliers. Le montant versé est fixé en fonction des capacités financières de chaque diocèse, "et non en fonction du nombre de criminels dans le diocèse", souligne Nicolas Guillou.

100.000 euros de la part du diocèse de Saint-Brieuc

Ce don ne provient donc pas du budget du Denier de l'Eglise, approvisionné en partie durant les fêtes de Noël par les fidèles. Mais ce versement entraînera tout de même une restructuration salariale au sein du diocèse l'année prochaine. Aucun licenciement n'est prévu mais un "appauvrissement du rythme de vie : quand il y a deux secrétaires aujourd'hui, il n'y en aura peut-être plus qu'une." Des postes ne seront alors pas remplacés en cas de départ à la retraite.

Le diocèse de Nantes donnera également 500.000 euros, celui de Saint-Brieuc a prévu le versement de 100.000 euros. L'épiscopat français veut réunir 20 millions d'euros au total. Le rapport Sauvé a estimé à 216.000 le nombre de mineurs victimes de prêtres, diacres et religieux depuis 1950. Si l'on ajoute les personnes agressées par des laïcs travaillant dans des institutions de l'Eglise, le nombre grimpe à 330.000. L'archevêque de Rennes a eu connaissance de 44 situations de personnes abusées dont 25 commises par des prêtres du diocèse.