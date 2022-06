Rennes : le jeune homme de 19 ans fauché lors d'un rodéo urbain est mort

Le jeune homme de 19 ans fauché lors d'un rodéo urbain, ce dimanche dans le quartier Beaulieu à Rennes est mort, annonce ce mercredi après-midi le procureur de la République de Rennes. La garde à vue du conducteur du deux-roues est par ailleurs levée, en raison de son état de santé "qui ne permet pas de poursuivre cette mesure", poursuit Philippe Astruc. L'enquête est désormais ouverte pour homicide involontaire.

à lire aussi Rennes : la saison des rodéos urbains redémarre, la police se mobilise

Dimanche soir, vers 17h45, dans le quartier Beaulieu à Rennes, alors qu'il réalisait une "figure acrobatique", une roue-arrière, le jeune homme de 18 ans a percuté un de ses amis. Sur le guidon du véhicule se trouvait également un enfant de six ans, légèrement blessé dans le choc, qui a pu rapidement sortir de l'hôpital. Le conducteur avait été hospitalisé dans la soirée pour plusieurs fractures et un traumatisme crânien.

La victime, elle, en arrêt cardio-respiratoire et souffrant d'un traumatisme crânien et d'une hémorragie interne, avait été réanimée sur place puis hospitalisée en réanimation avec un pronostic vital engagé. Le deux-roues impliqué a été emporté par des amis de la victime et du mis en cause, et n'avait pas été retrouvé.