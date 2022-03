Rennes : le jeune homme grièvement blessé après une chute de 10 mètres est décédé

Le jeune homme, grièvement blessé dans la nuit de vendredi à samedi en chutant dans un puits de lumière du parc relais Villejean-Université est mort quelques heures plus tard à l'hôpital, indique ce samedi soir le procureur de la République de Rennes, Philippe Astruc, confirmant une information de nos confrères de Ouest-France.

"Il ressort des premières investigations que le jeune, et deux de ses amis, se sont rendu dans une discothèque. Ils ont ensuite pris le bus pour rentrer se coucher chez l’un deux. Sortant du bus et voulant faire la course, la victime montait sur le parapet et tombait dans le trou permettant l’aération du parking sous terrain", explique Philippe Astruc, qui précise qu'une enquête est ouverte en recherche des causes de la mort, et qu'une autopsie est prévue.

Vers quatre heures du matin, ce samedi, la victime, née en 2000, avait été prise en charge par les secours, après une chute d'une dizaine de mètres, réanimée sur place puis transportée en urgence à l'hôpital Pontchaillou à Rennes, où elle est décédée dans la matinée.