Rennes : le meurtrier présumé de Lucie, jugé 13 ans après les faits

13 ans après la mort de Lucie Beydon, son meurtrier présumé est jugé cette semaine devant les assises à Rennes. La jeune étudiante brestoise âgée de 20 ans avait été retrouvée poignardée dans son appartement du centre de Rennes, en septembre 2004.

Au premier jour de l'audience, Nicolas Le Bouch, 40 ans, reconnait avoir poignardé la jeune femme. Il explique avoir agi sous l'effet d'une pulsion. Depuis l'âge de 16 ans, Nicolas Le Bouch est connu de la police pour de très nombreuses exhibitions sexuelles, commises "sous l'effet de l'alcool" dit-il. C'est l'une de ces pulsions qui le conduit chez Lucie Beydon dans la nuit du 3 au 4 septembre 2004, car Nicolas Le Couch ne connaissait pas sa victime.

Ce n'est que le 6 septembre, suite aux inquiétudes de la mère de l'étudiante, que le corps de Lucie a été découvert dans son appartement de la rue Gambetta, poignardé de 21 coup de couteaux. La jeune étudiante avait quitté Brest depuis seulement quelques jours pour s'installer à Rennes. Ce soir là, elle participait à un repas entre amis. Elle est rentrée chez elle vers 23h.

Dans les jours qui ont suivi, un premier suspect a été interpellé, il s'agissait d'un dealer de la place Sainte-Anne. Il restera trois semaines en détention préventive avant d'être mis hors de cause.

Le suspect est interpellé 10 ans après les faits

Pendant des années, l'affaire est restée au point mort, jusqu'à ce jour d'octobre 2014, 10 ans plus tard, où des analyses ADN sont de nouveaux réalisées. Les techniques d'analyses génétiques se sont améliorées et de nouveaux tests sont effectués notamment sur un foulard de la victime qui avait été retrouvé dans un bosquet. Ces tests révèlent que l'ADN correspond à un homme entendu comme témoin au début de la procédure. Il s'appelle Nicolas Le Bouch, il était employé dans une pizzeria toute proche du domicile de la victime. Connu pour de multiples exhibitions sexuelles depuis ses 16 ans, il est de nouveau entendu et avoue être l'auteur du meurtre. Il conteste en revanche avoir tenté de violer la jeune femme

Nicolas Le Bouch, est jugé pour homicide volontaire et tentative de viol. Il risque la réclusion à perpétuité. Le verdict sera rendu jeudi.