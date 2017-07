Rennes : dix mois de prison requis à l’encontre du patron de la BAC

Le patron de la Brigade anti-criminalité de Rennes est poursuivi pour violences, dénonciation calomnieuse et faux en écriture publique. Il est accusé d’avoir frappé au visage un homme pendant son interpellation et d’avoir tenté de camoufler son geste. La décision doit être rendue jeudi prochain.

"Ma responsabilité est de pouvoir me porter garant de la loyauté des fonctionnaires de police" a déclaré le procureur face au patron de la BAC de Rennes. L’homme de 56 ans, ancien du RAID et du GIGN, dirige la Brigade anti-criminalité de la ville depuis douze ans et avait un parcours plutôt exemplaire jusqu’au début de ce mois de mai.

Le 5 mai dernier, il aperçoit une transaction douteuse quartier Sarah Bernhardt, et décide d’interpeller le jeune dealer présumé. Celui-ci se réfugie dans un bar du quartier, et c’est là, une fois au sol qu’il reçoit un coup de genoux en plein visage de la part du patron de la BAC.

Autre problème, le chef de la police aurait tenté de camouflé son geste, en portant plainte contre la jeune victime affirmant que ce serait le jeune trafiquant qui l’aurait frappé, des faits démentis par les images de la vidéosurveillance.

Il a réitéré ses mensonges devant une salle d’audience - avocate de la victime présumée

Pendant l’audience devant le tribunal correctionnel de Rennes ce jeudi le policier a reconnu avoir "failli". Il s’est dit "fatigué, usé après voir enchaîné une semaine et demi de service". Son avocat Frédéric Birrien n’imagine pas pour autant que son client soit condamné "à mon sens il a été irréprochable lors de son intervention" confie t'il à France Bleu Armorique.

L’avocate de la victime présumée, Gwendoline Ténier, regrette que le chef de file des policiers de la BAC ait continué de "mentir" devant le tribunal, et elle se satisfait des réquisitions du parquet.

Le parquet qui a requis donc dix mois de prison avec sursis à l’encontre du prévenu. Le tribunal a mis sa décision en délibéré au 27 juillet, jeudi prochain.