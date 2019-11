La cour d'assises doit décider ce vendredi 22 novembre si le procès d'un quinquagénaire accusé de viols et d'agressions sexuelles sur quatorze mineurs, peut se poursuivre. Les magistrats ont demandé une expertise de psychiatrique de l'accusé qui a craqué au cours de l'audience, mardi.

Rennes : le procès pour agressions sexuelles et viols sur quatorze mineurs pourra-t-il reprendre ?

Rennes, France

Les victimes de ce maçon de 59 ans redoutent un renvoi du procès. La cour d'assises en décidera ce vendredi 22 novembre à 9 heures, en fonction du rapport des experts psychiatres qui ont examiné le quinquagénaire ce jeudi. L'homme a été hospitalisé dans une unité du Centre hospitalier Guillaume Régnier. Mardi à l'audience, il avait craqué et lâché cette phrase "je reconnais ce qu'on me reproche", lui, qui niait en bloc depuis le début de l'instruction. Son avocat, Maître Bertrand Maillard estime qu'il faut reporter l'audience "même si c'est très compliqué pour tout le monde de reporter ce long procès, on ne peut pas occulter l'état de mon client. Il est dans un état de grande fragilité.

Une nouvelle épreuve pour les victimes

Pour chaque victime, venir témoigner à ce procès est une épreuve "cela nécessite une préparation psychologique, il faut du courage pour venir dire ce qu'elles ont subi" estime Maître Anne-Marie Quesnel, avocate d'une des victimes. La jeune femme qu'elle représente à ce procès, a aujourd'hui une trentaine d'années, elle vit à Lyon, et "elle a pris trois semaines de congés dont une partie sans solde pour venir assister à ce procès. Elle n'a pas encore été entendue à l'audience, et elle attend ce moment depuis longtemps" précise l'avocate.