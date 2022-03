Rennes : le siège du Parti communiste tagué de propos contre Fabien Roussel

"Roussel, traître du prolétariat" : le message, apposé à la bombe noire sur la devanture du siège du Parti communiste Français en Ille-et-Vilaine, est clair. Dans la nuit de lundi à mardi, des individus ont tagué la Fédération du PCF, également permanence de campagne départementale de Fabien Roussel.

"Nous condamnons fermement ces actes de violences et déposons plainte dès ce (mardi) matin. Cet acte de malveillance ne saurait rester sans suite. La violence n'a pas de place dans le débat démocratique. Elle est lui est contraire. Cette volonté manifeste d'intimidation n'entamera en rien notre volonté de continuer notre belle campagne aux côtés de Fabien Roussel pour une France des jours heureux, solidaire et digne", réagissent Aurélien Guillot, secrétaire du PCF 35 et Elsa Koerner, secrétaire du MJCF 35 (Mouvement des jeunes communistes) dans un communiqué. Ils évoquent également des dégradations.

Le véhicule de la Fédération d'Ille-et-Vilaine, "aux couleurs de la campagne de Fabien Roussel, a elle aussi été vandalisée avec trois pneus crevés ainsi que des vitres brisées", selon le parti.