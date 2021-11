Agression dans un bureau de poste à Rennes : "Quelques secondes de plus et c'était fini"

"Heureusement qu’on était nombreux dans le bureau au moment de l'agression. Quelques heures plus tôt, on était que deux !" Sylvain (le prénom a été modifié) travaille au bureau de poste Saint-Cyr à Rennes. Vendredi dernier, il est intervenu pour tenter d'écarter l'agresseur d'un collègue, étranglé jusqu'à suffocation. Encore sous le choc, Sylvain est en arrêt de travail pour toute la semaine. Au moins trois des neuf employés de ce bureau de Poste sont arrêtés ce lundi selon la CGT.

Il était comme un animal avec sa proie.

"C'était un client qu'on ne connaissait pas, il voulait faire une opération bancaire qu'on n'avait pas le droit de faire", se souvient Sylvain. L'homme, âgé d'une cinquantaine d'années, s'énerve, et tente de filmer les équipes du bureau de poste. Tout d'un coup, il saute sur le guichetier et l'étrangle violemment. La victime n'arrive pas à se dégager, "il devient tout bleu". Sylvain intervient avec trois autres employés du bureau de Poste. Un client se précipite pour les aider. "Il était comme un animal avec sa proie" Après plusieurs longues secondes, ils arrivent à écarter l'individu. "Quelques secondes de plus et c'était fini...", glisse Sylvain, la voix tremblante. L'agresseur prend la fuite avant l'arrivée des policiers.

Les images de vidéo-surveillance devraient aider à retrouver l'agresseur, qui est toujours recherché ce lundi après-midi. Sylvain, lui, est revenu le lendemain, "pour parler un peu", mais il n'a pas la force de reprendre le travail. "Le médecin m'a dit que j'avais des syndromes post-traumatiques", explique celui qui travaille dans ce bureau depuis plusieurs années. Difficile de dormir durant le week-end, "les images me reviennent tout le temps."

Avec l'îlot central, "ça peut arriver de tous les côtés"

"Les menaces de mort sont de plus en plus régulières", alerte Sylvain, qui n'a jamais été personnellement visé. "J'essaye d’être très souple avec les clients pour éviter ça..." De nombreux clients ne comprennent pas pourquoi certaines opérations bancaires ne sont plus possibles en bureau de poste. "Tout se passe en ligne aujourd'hui mais certains clients ne sont pas doués pour aller sur internet, des personnes âgées ou immigrées par exemple. Et pour les faire sur le téléphone portable, elles n'ont pas leur code pour se connecter. On a l'impression de tourner en rond."

La CGT FAPT 35 demande le recrutement d'un agent de sécurité, posté en permanence à l'entrée du bureau. "Aujourd'hui, il y a quelqu'un à l'entrée seulement en début de mois, pour les jours de prestations sociales", détaille Sylvain. Le syndicat demande aussi le rétablissement de guichets bancaires sécurisés. "Pas un îlot qui se balade au milieu de salle comme c'est le cas actuellement. On peut nous agresser par la gauche, la droite, ça peut arriver de tous les côtés", s'inquiète le guichetier qui demande un "travail de fond pour ne pas que ça se reproduise".

De son côté, la direction de La Poste indique que le bureau a rouvert ses portes ce lundi avec la présence d’un vigile pour le moment. Un accompagnement psychologique a été déclenché et les agents ont été accompagnés pour déposer plainte au commissariat.