Rennes : les amendes pour défaut d'attestation commencent à tomber

Après la pédagogie, place aux sanctions. Ce mercredi 4 novembre, pas moins de 25 agents de la police de Rennes ont effectué une opération de contrôle des flux de circulation dans le cadre du confinement.

De 9h30 à 11h, les forces de l'ordre ont ainsi arrêté 153 véhicules et contrôlés 174 personnes sur la place de Bretagne. Pendant cette courte période, la police a relevé 13 défauts d'attestation de déplacement dérogatoire (mauvaise date, déplacement non justifié, etc.) avec une amende de 135 euros à la clé.

La police nationale va maintenir sa présence sur le terrain pour assurer ces contrôles.