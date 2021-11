Rennes : les deux jeunes voleurs des Galeries Lafayette finissent en garde à vue

Deux jeunes adolescents ont été interpellés mardi en fin d'après-midi à Rennes, soupçonnés d'avoir pris la fuite un peu plus tôt, en ayant volé des vêtements dans le magasin Galerie Lafayette.

Deux adolescents d'une quinzaine d'années ont été interpellés mardi après-midi, à proximité des Galeries Lafayette à Rennes. Ils ont été reconnus grâce aux descriptions données un peu plus tôt par les équipes du magasin dans lequel ils venaient de commettre leur larcin. Vers 16h40, les policiers du commissariat de Rennes sont sollicité par la boutique, alors que deux jeunes sont repérés en train de voler des vêtements. Un vigile s'interpose et en attrape un, mais celui-ci se débat et parvient à s'enfuir avec son comparse. L'agent est lui légèrement blessé.

Dans leur fuite, les deux délinquants laissent tomber au sol leur sac, et les quelques 307 euros de vêtements qu'ils venaient de dérober. Mais identifiés, ils sont arrêtés : l'un avec un sweat, l'autre porteur d'une parka, des habits piqués sur les étales un peu plus tôt. Tous deux sont placés en garde à vue. L'un fera l'objet d'une ordonnance pénale, l'autre sera convoqué dans quelques mois devant le tribunal judiciaire, pour vol avec violence en réunion et dégradation de bien privé.