À Rennes, les habitants du quartier du Blosne sont excédés par les feux de voitures

Depuis le début du mois d'août, les feux de voitures se multiplient dans le quartier du Blosne à Rennes. Les habitants sont exaspérés.

Se lever un matin et retrouver à la place de sa voiture, une carcasse noircie. Voilà l'amère expérience vécue par plusieurs habitants du quartier du Blosne à Rennes. Tout a commencé au début de ce mois d'août, des voitures ont été incendiées après la mort d'un homme qui avait foncé sur des policiers près de la gare de Rennes. Depuis, les incidents de plus ou moins grandes ampleurs se sont multipliés, sans que l'on sache s'il existe un lien ou non entre eux.

Les carcasses témoignent de la violence du feu © Radio France - Benjamin Billot

De quoi énerver les propriétaires qui se retrouvent du jour au lendemain sans voiture. Julie en fait partie, sa voiture a brûlé dans la nuit du vendredi au samedi la semaine dernière. Elle est fortement énervée :

J'ai très très mal réagi. C'est la voiture qui me permettait d'aller travailler.J'en ai voulu à la police, à la ville... C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.

Julie ne peut donc plus se rendre chez son employeur alors elle s'est rendue chez son médecin pour obtenir un arrêt de travail. Elle est persuadée que les incendiaires ne peuvent pas être du quartier :

Pour nous c'est pas quelqu'un du quartier. C'est clair et net ! Le Blosne c'est un quartier convivial, où il fait bon vivre. C'est pas quelqu'un de notre quartier. Le quartier est comme avant ! Là, ils brûlent des voitures, on ne comprend pas ce qu'il se passe.

Fatima, sa voisine, est moins en colère. Mais on la sent désabusée :

Ça fait mal au cœur, c'est du gâchis, c'est dommage. Mais il n'y a rien à faire, c'est arrivé, c'est arrivé. On ressent plus rien...

Mais qui met le feux aux voitures du Blosne ? Pourquoi les feux sont plus nombreux cet été ? Pour Julie, il s'agit de simples jeunes désœuvrés :

Des gamins qui ne savent pas quoi faire, qui s'ennuient. Les parents n'ont pas d'autorité sur eux. Pour moi ils se sont dit, ah bah tiens y en a qui ont brûlé des voitures, on a qu'à faire pareil. Ils ne sont certainement pas du quartier.

La mairie de Rennes et la police devraient organiser une réunion pour examiner la situation de la sécurité du quartier dans les prochains jours.