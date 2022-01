Rennes : les policiers tirent sur une voiture pour stopper un fuyard

Un jeune mineur a été interpellé vendredi soir dernier à Cesson-Sévigné près de Rennes après une course poursuite avec la police. Ivre et sous l'emprise de stupéfiants, il roulait de plus à bord d'une voiture volée. Pour le stopper, les policiers ont du faire usage de leurs armes.