Rennes : les pompiers dans le tunnel de la future ligne b du métro pour un incendie fictif

Un exercice incendie de grande ampleur s'est déroulé mercredi 2 février, dans l'après-midi, à la station Joliot-Curie-Chateaubriand de la future ligne b à Rennes. Une quarantaine de pompiers ont été mobilisés pendant près de deux heures. Des représentants de l'opérateur Keolis étaient également sur place.

Dans cet exercice, le feu a pris dans une rame sous le tunnel et une autre rame se trouve à proximité entre deux stations. Sur le quai, des passagers ont été incommodés; ils sont pris en charge par les pompiers. En tout, une dizaine de figurants s'investissent complètement dans leur rôle. Pour les pompiers, on ne joue pas car cet exercice fait partie de leur plan de formation pour être complètement opérationnel.

Ce type d'incendie n'est jamais survenu sur la ligne a, mais on n'est pas à l'abri et on se doit de réagir dans les meilleures conditions et en toute sécurité pour ce type d'évènements - Commandant Sylvain Theis, adjoint au chef de groupement prévisions et opérations