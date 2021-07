Fête nationale : Rennes maintient son feu d'artifice ce 13 juillet

Rennes offrira sans doute l'un des plus beaux feux d'artifices bretons ce mardi 13 juillet au soir. La capitale bretonne fait partie de ces communes qui ont décidé de maintenir ce rendez-vous populaire. "Nous sommes heureux que les conditions sanitaires aient permis de maintenir cet événement, cela permettra aux rennais de se retrouver autour de ce rendez-vous festival et convivial" indique Cyrille Morel, adjoint à la vie nocturne à la ville de Rennes. Le feu sera tiré depuis le stade de la Bellangerais, qui peut accueillir entre 20 et 30.000 personnes. Pas de pass sanitaire exigé, mais le port du masque est obligatoire pour les spectateurs. C'est une fois encore l'entreprise HTP de Guichen en Ille-et-Vilaine qui sera à la manoeuvre pour proposer ce spectacle pyrotechnique.

Un tiers des feux d'artifices maintenu dans le carnet de commandes de l'artificier

Les artificiers de HTP à Guichen vont réaliser seulement 30% de leur activité cette année pour les festivités des 13 et 14 juillet. "De nombreuses communes ont annulé. "Les protocoles sont arrivés tard, les responsables dans les communes ou les comités des fêtes ne savaient pas quelles règles appliquer. Ce manque de visibilité a sans doute conduit aux annulations" explique Alexandre Coutant, de l'entreprise HTP. "Mais pour les entreprises de notre secteur et les intermittents, c'est un vrai manque à gagner."

Reste tout de même sur le carnet de commandes de l'artificier, quelques feux à tirer : "à Perros Guirrec, Bréhat, Lamballe, et Saint-Quay-Portrieux dans les Côtes d'Armor, mais aussi à Carnac dans le Morbihan, ou encore à Janzé, Vern-sur-Seiche, Tinténiac, Chateaugiron ou Rennes en Ille et Vilaine. " Dans la capitale bretonne, le spectacle sera au rendez-vous, sur le thème de la mise en service de la deuxième ligne de métro.

Seul le vent peut nous gêner - Ophélie, artificière à Guichen

Ophélie, artificière chez HTP à Guichen © Radio France - Céline Guétaz

"On aime les feux d'artifices classes, avec du bicolore argent et or. On n'est pas trop tutti frutti" sourit Alexandre Coutant. Pour vous en mettre plein la vue à Rennes, hui artificiers seront là, dont Ophélie, 26 ans. Elle est tombée dans la poudre au plus jeune âge "c'est mon père qui m'a transmis sa passion". Une passion du travail aussi, car un feu d'artifice, "ce sont des mois de préparation pour quelques instants de bonheur, ça dure 10 ou 20 minutes et tout part en fumée, c'est le cas de le dire." Toutes les précautions sont prises pour qu'il n'y aucun accident. Et si vous imaginez qu'Ophélie prend son briquet pour allumer la mèche, vous vous trompez "on allume plus de mèches manuellement, tout est informatisé".

Quant à la pluie, elle ne gâchera pas non plus les festivités "la pluie gène surtout les spectateurs mais elle n'empêche pas de tirer. C'est surtout le vent qui est contraignant pour nous" ajoute la jeune artificière. Si le vent accepte de ne pas jouer les troubles fêtes, les feux seront tirés dès que la nuit sera tombée.