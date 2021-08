Près de Rennes, une vétérinaire et son assistant victimes d'une charge de vaches dans un abattoir

Comme l'indiquent nos confrères de Ouest-France, vendredi 27 août, vers 9h30, une vétérinaire de la direction départementale des services vétérinaires et son assistant ont été chargés par des vaches alors qu'ils intervenaient dans l'abattoir Gallais Viande à Montauban-de-Bretagne.

Des plaies au visage et au dos

L'accident s'est déroulé alors qu'ils étaient dans un enclos. Le personnel de l'abattoir a rapidement éloigné les animaux, et les pompiers ont pu sortir la vétérinaire de 30 ans et son assistant de 50 ans de la stabulation. Grièvement blessés au visage et au dos, l'une des deux victimes a été médicalisée, et ils ont tous deux été évacués au CHU de Pontchaillou.