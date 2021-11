Rennes : mort d'un bébé de deux ans après une chute du 16e étage

Un enfant a été victime d'une chute mortelle, ce samedi 13 novembre à Rennes. Un petit garçon de âgé de deux ans, a, pour une raison encore inconnue, chuté du 16e étage d'un immeuble situé dans le sud de Rennes, quartier Bréquigny, non loin du boulevard de l'Yser. Le garçonnet a été trouvé gisant par un témoin, au pied d'un immeuble d'une trentaine d'étages, square Sarah Bernhardt.

Une enquête ouverte

L'enfant, qui est tombé depuis un appartement situé au 16e étage, n'a pas pu être sauvé. D'abord aperçu par un témoin, qui a alerté les secours vers 14 heures 50, le bébé a rapidement pris en charge par les services de secours. Ce sont d'abord des gendarmes d'Ille-et-Vilaine, se rendant sur leur lieu de patrouille, qui sont arrivés les premiers sur place, et qui ont tenté de prodiguer les premiers gestes de secours. Ce sont ensuite les sapeurs-pompiers et les médecins et ambulanciers du SAMU, qui ont pris le relais. Malgré tous ces efforts, le garçonnet n'a pas survécu à ses graves blessures et est mort peu de temps après les faits.

Selon les pompiers, le petit garçon de deux ans a fait une chute d'environ 48 mètres. Un officier de la police judiciaire s'est rendu sur place. Une enquête est désormais ouverte pour faire la lumière sur les circonstances de ce drame.