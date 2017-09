Rennes : " Notre épagneul breton a été massacré par trois molosses en pleine rue"

Le propriétaire de Kiwi, un épagneul breton de 13 ans, est encore sous le choc. L'octogénaire ne se remet pas de la mort de son animal, tué en pleine rue à Rennes, par trois molosses.

"C'était un vrai massacre" raconte Marc Segalen, le beau fils du propriétaire de l'épagneul. Lundi 18 septembre, boulevard Oscar Leroux à Rennes, à 9h15, le retraité promène Kiwi, son épagneul noir et blanc. Tout à coup, trois molosses, "type pitbull" se jettent sur Kiwi. Ils le mordent violemment à plusieurs reprises. Un témoin de la scène saisit un bâton pour tenter de faire fuir les gros chiens, en vain. "Notre kiwi a agonisé dans une marre de sang, pendant dix minutes". L'octogénaire et son beau fils sont sous le choc.

La jeune femme qui promenait ses molosses n'a rien pu faire

La jeune femme qui promenait ses trois gros chiens en laisse et sans muselière n'a pas pu les empêcher de se jeter sur l'épagneul breton. La scène a duré une dizaine de minutes, sous les yeux de nombreux badauds. La police est intervenue et a constaté le décès de l'animal.

"Il y aura un accident plus grave, c'est sûr"- Marc Ségalen

"Ces chiens sortent tous les soirs dans le quartier" affirme Marc Ségalen qui ne décolère pas . Il a déposé une plainte au commissariat, mais il craint un nouvel accident, plus grave. Il en appelle à la maire de Rennes. "Ces chiens devraient au moins être dans un chenil en attendant" affirme Marc Segalen. Les services de la mairie rétorquent qu'ils appliquent le code rural. Il prévoit dans ce cas, qu'un vétérinaire évalue le comportement de ces chiens, et la procédure est en cours. Le propriétaire de ces trois chiens en a été avisé. Si ces animaux sont en règle et ne présentent pas de dangerosité, ils pourront continuer à se balader avec leur maître.