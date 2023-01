Rennes : plus d'un détenu sur quatre en prison pour des violences conjugales

Durant l'année 2022, la lutte contre les violences conjugales s'est intensifiée alors que cinq femmes sont mortes sous les coups de leurs conjoints, ex-conjoints ou père en Ille-et-Vilaine. Lors de l'audience solennelle de rentrée du tribunal judiciaire de Rennes, ce lundi 16 janvier, le procureur de la République a rappelé que c'était la première de ses priorités. Chiffres à l'appui, Philippe Astruc a montré les premiers résultats : 2.657 plaintes reçues sur le ressort du tribunal contre 819 en 2019, 2.249 procédures traitées en 2022 contre 916 en 2018.

ⓘ Publicité

149 mis en cause ont été jugés en comparution immédiate contre 37 seulement en 2018. 28% des détenus dans les deux prisons rennaises, Vezin et le centre pénitentiaire pour femmes, le sont actuellement pour des violences conjugales, soit 271 personnes détenues dont 27 femmes. La moyenne est de 16% au niveau national.

Le consentement dans la loi

Janine, Marie, Laetitia, Brigitte et Bérénice sont les prénoms des cinq femmes décédées à cause de violences conjugales l'an dernier en Ille-et-Vilaine. "Ce dramatique bilan atteste de la profondeur du mal qui ronge notre société et doit être le ferment de notre détermination. La mort nous oblige", affirme Philippe Astruc. Pour le procureur, la lutte contre les violences faites aux femmes est le combat d'une génération avec une évolution nécessaire des mentalités chez les jeunes hommes.

Philippe Astruc défend l'idée d'inscrire dans la loi la notion du consentement : "Il faut que, dans la loi, soit marquée cette phrase toute simple, il n'y a pas de relations sexuelles sans consentement. C'est important de dire ce qu'est le comportement attendu et aussi le consentement prohibé qui est la définition des viols et agressions sexuelles. Il faut que chaque citoyen puisse avoir en tête des phrases simples qui permettent de conforter le pacte social". Un travail autour de cette notion de consentement est en train de s'ébaucher avec l'aide du recteur et des responsables de la nouvelle université de Rennes "avec l'aide d'étudiants et de l'association Libertés couleurs".

A LIRE : A Rennes, la marche contre les violences faites aux femmes rassemble "de nouvelles personnes"

Stupéfiants et réglements de comptes

La lutte contre les stupéfiants est le deuxième axe de mobilisation de la justice. 269 mis en cause ont été interpellés et condamnés, 458 personnes sont suivies en milieu ouvert. "Je redis que la demande massive en produits stupéfiants constitue la pierre angulaire de ce sujet", estime le procureur qui souligne les 1.688 amendes forfaitaires délictuelles pour usage de stupéfiants dressées en 2022. L'années dernière a été marquée à Rennes par huit affaires violentes de règlements de comptes à l'arme automatique avec un mort à Maurepas.

Sur le terrain, les enquêtes de police ont permis des arrestations "sur les huit faits, six sont déjà élucidés avec 24 mis en cause et 20 personnes écrouées. Il n'y a aucune impunité. Il faut qu'on élucide ces faits avec un investissement massif de la police judiciaire et déjà les sanctions sont très fermes, entre 5 à 7 ans de prison. Le problème, je le concède, ce sont les occupations de halls d'immeubles avec de véritables contrôles des allées et venues par des trafiquants. On a intensifié la lutte contre ce phénomène en relevant plus d'une centaine de délits spécifiques".

A LIRE : Tirs à la Bellangerais à Rennes : trois personnes en détention provisoire