Rennes : plus de trois kilos de cannabis saisis dans le coffre d'une voiture

Les policiers rennais ont interpellé un dealer âgé de 20 ans, dans le quartier de la Poterie à Rennes. Il a été surpris alors qu'il fouillait dans le coffre de sa voiture, où se trouvait trois kilos de résine de cannabis et un kilo et demie d'herbe de cannabis.

Plus de 3 kilos de résine et 1,5 kilo d'herbe de cannabis saisis dans une voiture à Rennes

Rennes, France

Les policiers rennais avait repéré un trafic de stupéfiants, dans le secteur de la Place du Ronceray, quartier Poterie, au Sud de Rennes. Début octobre, une brigade surprend un vendeur de drogue, qui prend la fuite, en abandonnant son matériel. L'homme est identifié, et il sera interpellé en flagrant délit le mercredi 20 novembre. Il est en train d'ouvrir le coffre de sa voiture, dans lequel les policiers découvrent plus de trois kilos de résine de cannabis, et un kilo et demie d'herbe de cannabis. Le jeune homme est également en possession de 500 euros. Placé en garde à vue, il pourrait être jugé dès ce vendredi soir. Il est déjà connu pour trafic de stupéfiants.