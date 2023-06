Rennes : pour éviter les cambriolages, la police lance son opération tranquillité vacances

Les policiers sont installés au marché des Lices pour distribuer des flyers et donner des conseils pour éviter les cambriolages.

C'est sous un grand soleil et une forte chaleur que les policiers se sont installés ce samedi 24 juin 2023 au marché des Lices à Rennes pour présenter l'opération tranquillité vacances. Un des policiers explique aux passants "vous pouvez faire une déclaration en ligne pour faciliter les démarches. Ça nous permettra de connaître les gens qui sont partis en vacances et la durée de leur absence". La démarche peut aussi se faire directement au commissariat.

ⓘ Publicité

Une patrouille dédiée

Cette année, la police a décidé de renforcer ses effectifs en mobilisant des membres de la réserve opérationnelle de la police nationale pour assurer les surveillances. "On aura une patrouille dédiée à l'opération tranquillité vacances du 1er juillet au 15 septembre, explique le capitaine Roudaut, chef des commissariats de secteur à Rennes. Cela va nous permettre de couvrir beaucoup plus de missions et de répondre à la demande des gens qui veulent sécuriser leur domicile."

L'opération tranquillité vacances existe depuis les années 70 mais tout le monde ne la connait pas. Myriam va la tester cet été pendant ses deux semaines de vacances, et elle loue une opération qui permet "de rassurer beaucoup de personnes quand elles partent en vacances. C'est bien aussi qu'ils viennent nous en parler car ça permet de le rendre plus efficace".

Les bons gestes pour éviter les cambriolages

Les policiers distribuent également des flyers pour donner des conseils afin d'éviter les cambriolages : "ne pas diffuser les dates d'absence sur les réseaux sociaux, ne pas laisser les clés sous le paillasson ou dans la boîte aux lettres, et essayer de faire passer quelqu'un pour relever le courrier, car quand il y a beaucoup de courrier, c'est un signe d'absence, précise le capitaine Roudaut."

L'an dernier, aucun cambriolage n'a été constaté dans les résidences qui participaient à l'opération tranquillité vacances.